Controlli anche con le e-bike: carabinieri nelle aree a più alta presenza

I controlli nelle aree più frequentate

Gela. Durante il week end appena trascorso, il Reparto Territoriale Carabinieri di Gela, nell’ambito nelle ordinarie attività di prevenzione, controllo del territorio e contrasto alla criminalità, ha avviato il servizio di pattuglia in bicicletta elettrica. L'iniziativa, promossa dal Comando Generale dell'Arma, rientra nel piano nazionale che prevede l'utilizzo delle biciclette elettriche nelle aree urbanizzate a forte vocazione turistica delle principali città italiane, tra cui anche Gela. Le e-bike saranno utilizzate nelle aree di maggior afflusso di persone, quali zone pedonali, centri storici, lungomare e aree verdi urbane, dove consentono ai militari di muoversi con maggiore rapidità e agilità rispetto ai mezzi tradizionali, facilitando gli interventi e i controlli. Il nuovo servizio permetterà anche di rafforzare il rapporto di prossimità con i cittadini, aumentando la presenza visibile dei Carabinieri e contribuendo a migliorare la percezione della sicurezza. L'impiego delle biciclette elettriche risponde inoltre a criteri di sostenibilità ambientale, grazie all'utilizzo di mezzi a ridotto impatto capaci di accrescere la mobilità operativa dei Reparti, e nello stesso tempo contribuire allo sviluppo sostenibile.