Nuove assunzioni nella polizia locale, amministrazione apre: "I fondi dai verbali di infrazione"

E' una rotta che non convince il collegio dei revisori che si è espresso in maniera non favorevole. Il sindaco e la sua amministrazione hanno l'assenso del segretario generale Giovanni Curaba, attualmente dirigente del settore polizia municipale

Gela. Il corpo di polizia locale ha necessità impellenti: tra tutte, quella di un rafforzamento dell'organico. In questi mesi, è al centro di una vicenda giudiziaria per il comando, inizialmente affidato dall'amministrazione comunale al dottor Massimo Cozzo ma poi con il passo indietro reso necessario dalle pronunce dei giudici amministrativi. Il sindaco Terenziano Di Stefano, ieri sera in aula consiliare, ha preannunciato la scelta fatta dalla sua amministrazione. Saranno finalizzate assunzioni di agenti di polizia locale a tempo determinato. I fondi, visto il dissesto che pone limiti serrati, arrivano da ciò che l'ente incassa dai verbali di infrazione. E' una rotta che non convince il collegio dei revisori che si è espresso in maniera non favorevole. Il sindaco e la sua amministrazione hanno l'assenso del segretario generale Giovanni Curaba, attualmente dirigente del settore polizia municipale. Così, in giunta arriverà l'atto per attivare la procedura di assunzione a tempo e sarà poi sottoposto all'attenzione del civico consesso, “anche con il parere non favorevole dell'organo di controllo”, ha detto il primo cittadino. “Dall'andamento dei verbali di infrazione – ha precisato il primo cittadino – siamo certi che avremo le somme per coprire queste assunzioni a tempo, nonostante la posizione non favorevole del collegio dei revisori”. La proposta iniziale era arrivata proprio dal dottor Cozzo, durante la fase del suo comando.