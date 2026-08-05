Duplice tentato omicidio a Riesi, chi ha sparato si è costituito

Si è presentato in carcere

Riesi. Si è costituito in carcere il cinquantacinquenne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio del 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, dove un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti con colpi di arma da fuoco. Sul duplice tentato omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta coordinati dalla locale Procura.