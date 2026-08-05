Furti in ospedale, preso di mira anche il personale nei reparti

I casi starebbero aumentando, soprattutto negli ultimi giorni

Gela. Nel turbinio di un'emergenza che ha fatto scattare la protesta dell'intera amministrazione comunale, in ospedale non passano inosservati casi di furti, subiti anche da personale in servizio. Sembra che soprattutto nel reparto di medicina siano stati forzati gli armadietti del personale. Chi agisce punta soprattutto al denaro che riesce a recuperare dai portafogli e a eventuali preziosi. I casi starebbero aumentando, soprattutto negli ultimi giorni.