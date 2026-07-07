Ghelas, Ugl: "Occorrono certezze su bilancio e fondi pensione, quale futuro per la società?"

Secondo i segretari, sono tutti aspetti che solo l'amministrazione comunale e il management, pubblicamente, possono affrontare e chiarire

Gela. “Sappiamo che c'è attenzione intorno al futuro prossimo della società Ghelas multiservizi ma bisogna avere certezze precise, su più fronti”. Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario e il segretario Ugl terziario Patrizia Abbenanti si rivolgono al management della società e all'amministrazione comunale. “Vorremo capire se per il bilancio 2025 ci sono effettivamente tempi certi, visto lo slittamento per l'approvazione – aggiungono i sindacalisti – le difficoltà registrate sui fondi pensione per i lavoratori, per le quote in passato non versate, possono ripercuotersi su ciò che spetta di diritto ai dipendenti della società? Inoltre, senza la possibilità di nuove assunzioni e con il personale che numericamente è sottodimensionato, quale futuro si potrà dare a una multiservizi che dimostra di poter essere una risorsa importante, su più fronti? Va resa efficiente e va rafforzata con innesti maggiori, altrimenti con il passare del tempo sarà impossibile assicurare una prosecuzione”. Secondo i segretari, sono tutti aspetti che solo l'amministrazione comunale e il management, pubblicamente, possono affrontare e chiarire.