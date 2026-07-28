"Nuovo ospedale è una priorità del governo regionale", FI: "Basta allarmismi"

Gli azzurri Antonino Biundo e Vincenzo Cirignotta invitano tutti a evitare "allarmismi"

Gela. Il centrodestra locale non può che aggrapparsi alle rassicurazioni che nelle scorse ore sono arrivate dall'assessore regionale di Forza Italia Marcello Caruso, che ha escluso il definanziamento del nuovo ospedale. Gli azzurri Antonino Biundo e Vincenzo Cirignotta invitano tutti a evitare "allarmismi". "Così come già dichiarato dall’assessore regionale alla sanità dott. Marcello Caruso, l’ospedale si farà interamente con fondi pubblici.

Per chiarezza dei fatti, il progetto originario prevedeva la realizzazione della nuova struttura sanitaria attraverso un partenariato pubblico-privato, con un investimento di 130 milioni di euro da parte della Regione Siciliana e di ulteriori 120 milioni di euro a carico del soggetto privato. Venuta meno la possibilità di concretizzare il partenariato con il privato, il governo regionale ha assunto una decisione responsabile e lungimirante: per evitare qualsiasi rischio di perdere i 130 milioni di euro già stanziati, tali risorse sono state trasferite nel fondo di rotazione, preservandone integralmente la disponibilità. Contestualmente, il governo regionale - dicono il consigliere e il segretario locale di FI - provvederà ad aggiungere ulteriori 120 milioni di euro di risorse pubbliche, consentendo così la realizzazione del nuovo ospedale con un finanziamento interamente pubblico. Si tratta di una scelta che rafforza il progetto e offre maggiori garanzie sulla sua realizzazione, dimostrando la concreta attenzione del Governo regionale nei confronti del territorio gelese e delle esigenze sanitarie dell'intero comprensorio. Per queste ragioni, Forza Italia invita tutti ad assumere un atteggiamento responsabile, evitando di alimentare polemiche o creare ingiustificati allarmismi su una vicenda che riguarda un'infrastruttura strategica per migliaia di cittadini". Per il gruppo locale forzista, il nuovo ospedale rimane "una priorità". "Il nuovo ospedale rappresenta una priorità assoluta per il governo regionale e intende assicurare la realizzazione dell'opera tutelando le risorse già disponibili e reperendo quelle necessarie per completarne il finanziamento. Adesso - concludono -è il momento di lavorare tutti nella stessa direzione, nell'interesse esclusivo della comunità gelese, lasciando da parte strumentalizzazioni che non giovano né al territorio né ai cittadini".