Quotidiano di Gela

Un piccione impiccato fatto ritrovare nel cantiere di un'azienda

Il titolare ha denunciato il fatto. Il piccione impiccato è stato ritrovato da un operaio. I lavori sono stati svolti in territorio gelese

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
27 luglio 2026 21:41
Un piccione impiccato fatto ritrovare nel cantiere di un'azienda -
Sicilia
Gela
Cronaca
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Gela. Un piccione fatto trovare impiccato, in un cantiere, in territorio di Gela. Quella che sembra una più che probabile intimidazione risale agli scorsi giorni, nell'area di cantiere allestita da un'azienda agrigentina, per lavori appaltati da Siciliacque, legati alla manutenzione degli acquedotti dell'area sud della provincia di Agrigento. La stessa azienda presa di mira ha sede nell'agrigentino. Il titolare ha denunciato il fatto. Il piccione impiccato è stato ritrovato da un operaio. I carabinieri hanno avviato indagini.

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