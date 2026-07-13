Fava si autosospende da vice e assessore, "mi scuso con i consiglieri"

Fava si autosospende

Gela. Il vicesindaco Giuseppe Fava ha rimesso al sindaco le sue deleghe di numero due della giunta e di assessore. Sono strascichi pesanti legati alla contesa, dai toni sopra le righe, avuta con i consiglieri comunali di centrodestra Sara Cavallo e Antonella Di Benedetto. "Desidero rinnovare, con sincerità e senza alcuna riserva, le mie scuse alle consigliere comunali Sara Cavallo e Antonella Di Benedetto e a tutti coloro che si sono sentiti feriti o turbati da quanto accaduto. Ho già espresso il mio rammarico per un episodio che non rappresenta né i miei valori personali né il senso delle istituzioni che ho sempre cercato di servire. Le parole pronunciate in un momento di tensione sono state un errore, del quale mi assumo ogni responsabilità. Dopo la riflessione avviata con il sindaco e in piena condivisione con il Partito Democratico, ritengo che, in questa fase particolarmente delicata per la città, il bene di Gela debba prevalere su ogni altra considerazione. Per questo motivo - dice Fava - sento il dovere di compiere un gesto di responsabilità, affinché l’azione amministrativa possa proseguire con serenità e il confronto politico possa tornare a concentrarsi esclusivamente sulle esigenze della città e dei suoi cittadini. Continuerò a servire Gela con lo stesso impegno e con la stessa passione che hanno sempre contraddistinto il mio percorso umano, politico e amministrativo, nella consapevolezza che il rispetto delle persone e delle istituzioni viene prima di qualsiasi incarico. Rinnovo le mie scuse alle consigliere comunali, al consiglio comunale, al sindaco, all’amministrazione e a tutta la comunità gelese. Mi auguro che questo gesto possa contribuire a ricondurre il dibattito politico sui temi che realmente interessano i cittadini: il lavoro, lo sviluppo della città e le risposte che ogni giorno siamo chiamati a dare alla nostra comunità". Chiaramente, rimane consigliere comunale dem.