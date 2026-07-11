Ubriaca e finita in ospedale, alcolici a una minore neanche tredicenne: esercente denunciata

La segnalazione della questura ha indotto gli uffici comunali a disporre la sospensione, per un mese, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in capo al locale

Gela. La scorsa settimana, una minorenne, nemmeno tredicenne, è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale “Vittorio Emanuele” in evidente stato di ubriachezza. Sono partiti gli accertamenti, condotti dagli agenti di polizia, che sono arrivati a individuare l'esercizio commerciale che aveva somministrato alcolici, vendendoli anche alla minore. La titolare è stata denunciata e la procura avvierà un'indagine a suo carico. Allo stesso tempo, la segnalazione della questura ha indotto gli uffici comunali a disporre la sospensione, per un mese, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in capo al locale gestito dall'esercente finita al centro dei controlli, che peraltro ha riferito dell'assenza di videosorveglianza da circa quindici giorni, a causa di un guasto. Altro aspetto, quest'ultimo, preso in considerazione dai poliziotti che hanno condotto gli accertamenti.