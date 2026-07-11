Quotidiano di Gela

Spari in corso Aldisio, partite verifiche: carabiniere libero dal servizio ha sentito i colpi

Sono partite le verifiche investigative

A cura di Redazione Redazione
11 luglio 2026 13:40
Spari in corso Aldisio, partite verifiche: carabiniere libero dal servizio ha sentito i colpi - I carabinieri intervenuti
I carabinieri intervenuti
Gela
Cronaca
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Gela. Sono in corso i rilievi e le attività di verifica dei carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto in corso Aldisio, nei pressi dell'incrocio stradale con via Minardi. Sarebbe stato un carabiniere libero dal servizio a sentire colpi di arma da fuoco. Almeno un bossolo è stato ritrovato in strada. L'attenzione degli investigatori si starebbe concentrando su una vettura in transito proprio in quei momenti, sarebbe nella disponibilità di un pregiudicato. In quella zona, ci sono diverse attività commerciali. I carabinieri, probabilmente, analizzeranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

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