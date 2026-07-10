Gela, mamma e figlia diplomate lo stesso giorno: entrambe conquistano il massimo dei voti

Protagoniste sono Lorella Sanfilippo, 51 anni, e la figlia Giordana La Vigna, 19 anni. Una doppia soddisfazione che rende ancora più speciale questo momento per la famiglia.

Gela. Una giornata destinata a rimanere impressa nella memoria di una famiglia gelese. Mamma e figlia hanno infatti conseguito il diploma nello stesso giorno, entrambe con il massimo dei voti: 100/100.

Protagoniste sono Lorella Sanfilippo, 51 anni, e la figlia Giordana La Vigna, 19 anni. Due percorsi di studio diversi, ma un traguardo condiviso che racconta passione, impegno e determinazione.

Per Lorella Sanfilippo si tratta del secondo diploma. Ha deciso di rimettersi sui banchi di scuola per realizzare il desiderio di ottenere un ulteriore titolo di studio in un settore che l'ha sempre appassionata. Ha frequentato il corso serale dell'Istituto alberghiero Sturzo-Morselli di Gela, indirizzo Enogastronomia, classe 5A, concludendo il percorso con il prestigioso voto di 100/100.

Nello stesso giorno anche la figlia Giordana La Vigna ha festeggiato un importante traguardo. Studentessa della classe 5ES del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela, ha conseguito la maturità scientifica ottenendo anch'essa il massimo della valutazione, 100/100.

Una doppia soddisfazione che rende ancora più speciale questo momento per la famiglia. Il successo di madre e figlia testimonia come lo studio non abbia età e come la passione per la conoscenza possa essere un esempio concreto da trasmettere alle nuove generazioni. Un traguardo condiviso che celebra il valore dell'impegno e della perseveranza, premiati con un doppio cento.