Bagnante disperso in mare, riprese le ricerche

Riprese le ricerche del bagnante

Gela. Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca del bagnante del quale non si sa più nulla ormai da ieri. Pare infatti che fosse uscito in mare con la canoa ma non ha fatto più rientro. La canoa sarebbe stata ritrovata a riva. Anche questa mattina, la capitaneria di porto, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, stanno impiegando i propri mezzi, anche aerei, per tentare di individuare il bagnante.