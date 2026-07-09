Quotidiano di Gela

Bagnante disperso in mare, riprese le ricerche

Riprese le ricerche del bagnante

A cura di Redazione Redazione
09 luglio 2026 08:22
Bagnante disperso in mare, riprese le ricerche -
Gela
Cronaca
Condividi

Gela. Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca del bagnante del quale non si sa più nulla ormai da ieri. Pare infatti che fosse uscito in mare con la canoa ma non ha fatto più rientro. La canoa sarebbe stata ritrovata a riva. Anche questa mattina, la capitaneria di porto, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, stanno impiegando i propri mezzi, anche aerei, per tentare di individuare il bagnante.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela