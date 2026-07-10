Disperso in mare da mercoledì, continuano le ricerche di Anselmo Perna

Si intensificano le operazioni per ritrovare il 59enne scomparso in mare dopo essere uscito in canoa dalla spiaggia di Macchitella.

Gela. Sono ore di grande apprensione in città, dove proseguono senza interruzione le ricerche di Anselmo Perna, il pensionato di 59 anni scomparso mercoledì dopo essersi allontanato dalla spiaggia di Macchitella a bordo di una piccola canoa. Da quel momento, dell'uomo si sono perse completamente le tracce.

Con il passare delle ore si è ulteriormente rafforzata la macchina dei soccorsi. Nella giornata di ieri è stato impiegato anche un drone dei Vigili del fuoco per ampliare il raggio delle perlustrazioni lungo la costa e nello specchio d'acqua antistante il litorale gelese. Alle prime luci dell'alba, inoltre, si è alzato in volo dalla base di Boccadifalco, a Palermo, un elicottero del IX Gruppo Elicotteri dei Carabinieri, impegnato nelle ricognizioni dall'alto insieme agli altri mezzi già operativi nell'area.

Le ricerche vengono coordinate dalle autorità competenti e vedono il coinvolgimento di numerose forze impegnate sul campo. Guardia Costiera, Carabinieri, Vigili del fuoco, Protezione civile e associazioni di volontariato continuano a lavorare senza sosta, pattugliando il mare e monitorando il tratto costiero nel tentativo di individuare qualsiasi elemento utile.

Di fronte al protrarsi della scomparsa, la Prefettura di Caltanissetta ha disposto l'attivazione del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, una procedura che consente di coordinare in modo ancora più efficace uomini, mezzi e risorse impegnati nelle operazioni.

Anselmo Perna vive nel quartiere Macchitella. Dopo diversi anni trascorsi fuori città per motivi di lavoro, era tornato a Gela, dove risiedono i suoi familiari. Intanto cresce l'angoscia dei parenti e degli amici, mentre l'intera comunità segue con speranza gli sviluppi delle ricerche, a oltre quarantotto ore ormai dalla scomparsa.