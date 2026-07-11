Spari in corso Aldisio, usato un fucile: acquisite immagini, carabinieri impegnati nell'indagine

I militari dell'arma stanno acquisendo immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e hanno iniziato a sentire possibili testimoni

Gela. Le indagini condotte dai carabinieri, coordinati dai pm della procura, sono in pieno svolgimento dopo gli spari di questa mattina, nel cuore di corso Salvatore Aldisio. I militari dell'arma stanno acquisendo immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e hanno iniziato a sentire possibili testimoni, così da ricostruire una dinamica ancora da delineare in tutti i suoi contorni. Gli investigatori hanno comunque una certezza, chi ha sparato lo ha fatto usando un fucile. Non risultano auto rubate allo scopo di agire. Non si esclude un'azione intimidatoria ma si dovranno effettuare ulteriori accertamenti per arrivare a chi abbia agito. Pare inoltre che le prime segnalazioni degli spari non siano arrivate da un carabiniere libero dal servizio, come inizialmente era sembrato.