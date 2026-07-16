Il dopo Mancuso in FI passa dal parlamentare Ars Rosetta Cirrone Cipolla: è il neo coordinatore provinciale

E' stata eletta coordinatore provinciale del partito

Caltanissetta. Il dopo Mancuso, sul territorio provinciale, per Forza Italia passa dal parlamentare Ars Rosetta Cirrone Cipolla. E' stata eletta coordinatore provinciale del partito (attualmente affidato a un commissario). Prende il posto proprio di Mancuso, ancora agli arresti domiciliari nell'inchiesta su presunti fatti corruttivi. All'ex numero uno azzurro in provincia è succeduta pure all'Ars. “Ricevere la nomina a coordinatrice provinciale di Forza Italia rappresenta per me un grande onore ma soprattutto una responsabilità che assumo con entusiasmo, senso delle istituzioni e spirito di servizio. Ringrazio di cuore il coordinatore regionale Nino Minardo per la fiducia accordatami e tutti i delegati che, con la loro partecipazione, hanno contribuito a dare vita a questo importante momento di riorganizzazione e rilancio del partito. Un ringraziamento particolare va anche al presidente Walter Tesauro, che guiderà l’assemblea provinciale, e a tutti gli amministratori, dirigenti e rappresentanti del territorio con i quali lavoreremo in squadra. Con umiltà, determinazione e passione, continuerò a lavorare ogni giorno per il bene del nostro territorio”, ha spiegato Cirrone Cipolla.