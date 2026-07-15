Impianti Srr riparte dall'ingegnere Cosentino: è il nuovo manager

La designazione è stata ufficializzata ieri dall'assemblea di Impianti Srr

Gela. Impianti Srr, la società in house che gestisce il servizio rifiuti nei territori dell'ambito e la filiera di Timpazzo, riparte dall'ingegnere Grazia Cosentino, attuale dipendente e tra i responsabili tecnici dell'azienda. È stata nominata amministratore in seguito al sequestro disposto dal gip del tribunale di Caltanissetta. L'inchiesta sui presunti illeciti nel ciclo di Timpazzo è in corso e il gip ha, nelle scorse settimane, indicato un commissario giudiziale, il commercialista Marco Valenza. È emersa comunque l'esigenza di individuare un manager che prenda il posto dell'ex amministratore Giovanna Picone, revocata dall'incarico perché indagata nell'inchiesta e già raggiunta da misura degli arresti domiciliari, che il riesame ha annullato sostituendola con quella dell'interdizione di un anno dal settore rifiuti. Cosentino è tra i tecnici di lungo corso a Timpazzo, ricoprì ruoli anche nell'allora Ato Cl2. Già dirigente comunale, a Gela è stata due anni fa candidata a sindaco, sotto le insegne del centrodestra ufficiale. Fino ad alcuni mesi fa, ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale, venuto meno per decisione della giustizia civile che l'ha dichiarata incompatibile visto proprio il rapporto di lavoro con l'in house Impianti Srr, fino al sequestro direttamente controllata dai Comuni dell'ambito, con in testa Gela. La designazione è stata ufficializzata ieri dall'assemblea di Impianti Srr, di fatto dal commissario Valenza.