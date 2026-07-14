Rischiava di essere trascinata via in mare, donna salvata da un bagnino della Poseidon

La donna è stata messa in salvo e gli operatori Poseidon hanno provveduto alla sua sicurezza, come fanno giornalmente con i bagnanti in difficoltà

Gela. Si è trovata improvvisamente in difficoltà, a causa delle forti correnti. Una donna, di nazionalità tunisina, nel primo pomeriggio di oggi, è stata tratta in salvo dai bagnini della cooperativa Poseidon, che si occupano del servizio lungo il litorale locale. L'assistente bagnante Ruben Andrade, accortosi di quanto stava accadendo, è intervenuto immediatamente. La donna è stata messa in salvo e gli operatori Poseidon hanno provveduto alla sua sicurezza, come fanno giornalmente con i bagnanti in difficoltà. Rischiava di essere trascinata via nel tratto di mare a ridosso del pontile sbarcatoio, dove le correnti sono piuttosto sostenute. Altri bagnanti, lungo quel tratto, di recente, si sono trovati in difficoltà. La presenza degli assistenti alza il livello di sicurezza lungo il litorale, con una presenza costante.