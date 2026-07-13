Ritrovato il corpo di Anselmo Perna, 60 anni di cui si erano perse le tracce la scorsa settimana

Il corpo è stato ritrovato

Gela. È stato ritrovato oggi pomeriggio il corpo di Anselmo Perna, il bagnante di 60 anni disperso ormai dalla scorsa settimana nello specchio d’acqua del mare di Gela (Caltanissetta). I militari della capitaneria di porto, con le attività di ricerca, supportati dai vigili del fuoco, hanno individuato il cadavere in mare. È stato trasferito al porto rifugio per le operazioni necessarie. Sul posto anche i familiari per il triste ma doveroso riconoscimento. Anselmo Perna era uscito in canoa mercoledì pomeriggio in una giornata piuttosto ventosa. La canoa è stata ritrovata subito dopo l’allarme. Lui solo oggi pomeriggio.