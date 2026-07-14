Più di due chili di eroina in auto, finanzieri catanesi arrestano corriere gelese

Maxi sequestro della finanza

Catania. I finanzieri del comando provinciale etneo hanno arrestato un corriere della droga geiese che trasportava in auto 2,3 chili di eroina. Il controllo è stato effettuato al casello autostradale di Catania–San Gregorio, in direzione Catania. Fin da subito il conducente, un uomo di 55 anni, ha mostrato segni di nervosismo, motivo che ha insospettito i finanzieri, inducendoli ad effettuare una perquisizione più approfondita. Infatti è stato scoperto un vano nascosto ricavato all’interno di un’intercapedine del paraurti posteriore del veicolo, in cui erano stipati 4 panetti di eroina. È quindi scattato il sequestro del narcotico e l’arresto dell’interessato per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. La droga, equivalente a 20-25.000 dosi, se messa in commercio al dettaglio nelle piazze di spaccio siciliane, avrebbe fruttato proventi illeciti per circa 400/500 mila euro. Il corriere si trova ora nel carcere di Piazza Lanza.