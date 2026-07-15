Acqua con odori anomali, avviate verifiche: "Non utilizzarla per usi alimentari, Caltaqua dia chiarimenti"

Nella giornata di ieri è stata trasmessa una formale richiesta di chiarimenti al gestore del servizio idrico Caltaqua, chiedendo l’immediata verifica della situazione

Gela. A seguito delle numerose segnalazioni pervenute da ieri da parte di cittadini residenti in diverse zone della città, riguardanti la presenza di un odore anomalo dell’acqua erogata dalla rete idrica, l’amministrazione comunale si è immediatamente attivata per accertarne le cause. Nella giornata di ieri è stata trasmessa una formale richiesta di chiarimenti al gestore del servizio idrico Caltaqua, chiedendo l’immediata verifica della situazione e l’esecuzione di tutti i controlli necessari per accertare l’origine del fenomeno. Sono attualmente in corso le analisi e le verifiche tecniche e di laboratorio. Non appena saranno disponibili gli esiti ufficiali, il Comune provvederà ad informare tempestivamente la cittadinanza con la massima trasparenza. In via esclusivamente precauzionale, e fino alla comunicazione degli esiti delle analisi, si invitano i cittadini a non utilizzare l’acqua della rete idrica per uso alimentare, evitando pertanto di impiegarla per bere, cucinare, lavare frutta e verdura o per la preparazione degli alimenti. L’acqua può invece essere utilizzata, allo stato delle informazioni disponibili, esclusivamente per usi igienici e sanitari, in attesa del completamento degli accertamenti. L’amministrazione comunale continuerà a monitorare costantemente l’evolversi della situazione, mantenendo un costante raccordo con il gestore del servizio idrico e con le autorità competenti, al fine di garantire la tutela della salute pubblica. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata.