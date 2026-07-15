Morto l'architetto Rossano Gennuso: una lunga esperienza politica e alla guida di importanti enti

Era molto conosciuto in città

Gela. Una lunga esperienza politica e ai vertici del consorzio ex Asi, nelle scorse ore è venuto a mancare l'architetto Rossano Gennuso. Nella sua militanza politica ha anche ricoperto il ruolo di consigliere comunale sempre nell'area progressista. Insegnante brilante ed aperto al dialogo, era stato anche figura importante in Gela Sviluppo, la società che ha gestito i finanziamenti per le imprese del territorio nella zona industriale. Proprio al Consorzio Asi era stato presidente nel periodo dei maggiori investimenti.

Professionista molto conosciuto in città, lascia la moglie, l'ex dirigente comunale Patrizia Zanone, e i tre figli.