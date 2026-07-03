Prescrizioni "Argo-Cassiopea", protocollo per i primi progetti di salvaguardia ambientale

Questi progetti, così come gli altri dettati nelle prescrizioni inserite nelle autorizzazioni comunali che vennero rilasciate per i campi gas “Argo-Cassiopea”, ormai da anni sono oggetto di confronto in un tavolo tecnico, dalle alterne vicende

Gela. La richiesta ufficiale, indirizzata alla multinazionale Eni, era già partita da Palazzo di Città. Circa le prescrizioni dettate per i campi gas off-shore “Argo-Cassiopea”, l'amministrazione comunale intende accelerare almeno su due progetti di riqualificazione ambientale che riguardano il fronte mare, partendo dall'area del fiume Gela e fino alla zona archeologica. Dopo la missiva ufficiale, si attende la stipula di un protocollo che ufficializzi gli impegni assunti e gli interventi che sono a spese della multinazionale. “Da quello che ci risulta – dice il sindaco Terenziano Di Stefano – Eni sta definendo il protocollo, necessario per andare avanti”. Dovrebbe servire, tra le altre cose, a chiarire i costi degli interventi. Questi progetti, così come gli altri dettati nelle prescrizioni inserite nelle autorizzazioni comunali che vennero rilasciate per i campi gas “Argo-Cassiopea”, ormai da anni sono oggetto di confronto in un tavolo tecnico, dalle alterne vicende. Mesi fa, il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore allo sviluppo economico Filippo Franzone confermarono la volontà di andare avanti con i primi interventi, cercando di evitare una stasi che altrimenti si sarebbe fatta sempre più preoccupante. Di quel tavolo, tra gli altri, fa parte il riferimento della Riserva Biviere, Emilio Giudice, che contribuì alla stesura delle prescrizioni ambientali e di salvaguardia dettate a Enimed. Per Giudice, gli interventi sarebbero dovuti partire ben prima dell'avvio della produzione di gas in mare e c'è distanza tra la sua posizione e quella dell'amministrazione comunale, che a questo punto va verso la stipula del protocollo con il cane a sei zampe, almeno per i progetti sul fronte mare.