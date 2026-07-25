Strade di via Pisa ripulite a spese dei titolari della vineria: residenti, "stanno cambiando questa zona"

Chi vive in via Pisa, all'angolo con via Morello, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento ai titolari dell'attività

Gela. Per rilanciare le sorti di una zona, che nonostante sia ubicata nel cuore del centro storico, per anni è rimasta quasi al buio di attenzioni, i titolari della vineria “Vano 66”, in via Pisa, stanno sostenendo anche i costi della pulizia delle strade limitrofe. Un particolare non da poco che non è sfuggito ai residenti. Chi vive in via Pisa, all'angolo con via Morello, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento ai titolari dell'attività: l'unica attualmente che ha scommesso su questa area della città. “Desideriamo segnalare e ringraziare pubblicamente i proprietari della vineria che anche in questa occasione hanno contribuito a rendere la nostra via più decorosa e vivibile. Stamattina la strada è stata oggetto di un intervento di pulizia e igienizzazione straordinaria, con tutte le spese a carico dei proprietari dell'attività. Da quando il locale è attivo, la nostra via ha subito un importante cambiamento. E' diventata una via turistica, di forte attrazione; è un punto di riferimento per la città e grazie anche all’istituzione della Ztl oggi si vedono i bambini giocare liberamente. La musica di sottofondo è molto gradita. Tra i residenti ci sono avvocati, appartenenti alle forze dell’ordine, imprenditori del settore terziario, insegnanti e medici, e nelle ore serali apprezziamo la musica perché è rilassante e rispetta i limiti orari previsti. Dall’apertura del locale è aumentata notevolmente la percezione di sicurezza. Per tutto questo esprimiamo la nostra gratitudine ai proprietari della vineria per l’impegno e la sensibilità dimostrata nei confronti del quartiere”, fanno sapere i residenti. L'amministrazione comunale sta sostenendo una maggiore centralità dei vicoli del centro storico e il servizio di pulizia, affidato a Impianti Srr, va migliorato.