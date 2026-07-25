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Strade di via Pisa ripulite a spese dei titolari della vineria: residenti, "stanno cambiando questa zona"

Chi vive in via Pisa, all'angolo con via Morello, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento ai titolari dell'attività

A cura di Redazione Redazione
25 luglio 2026 10:49
Strade di via Pisa ripulite a spese dei titolari della vineria: residenti, "stanno cambiando questa zona" -
Gela
Attualità
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Gela. Per rilanciare le sorti di una zona, che nonostante sia ubicata nel cuore del centro storico, per anni è rimasta quasi al buio di attenzioni, i titolari della vineria “Vano 66”, in via Pisa, stanno sostenendo anche i costi della pulizia delle strade limitrofe. Un particolare non da poco che non è sfuggito ai residenti. Chi vive in via Pisa, all'angolo con via Morello, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento ai titolari dell'attività: l'unica attualmente che ha scommesso su questa area della città. “Desideriamo segnalare e ringraziare pubblicamente i proprietari della vineria che anche in questa occasione hanno contribuito a rendere la nostra via più decorosa e vivibile. Stamattina la strada è stata oggetto di un intervento di pulizia e igienizzazione straordinaria, con tutte le spese a carico dei proprietari dell'attività. Da quando il locale è attivo, la nostra via ha subito un importante cambiamento. E' diventata una via turistica, di forte attrazione; è un punto di riferimento per la città e grazie anche all’istituzione della Ztl oggi si vedono i bambini giocare liberamente. La musica di sottofondo è molto gradita. Tra i residenti ci sono avvocati, appartenenti alle forze dell’ordine, imprenditori del settore terziario, insegnanti e medici, e nelle ore serali apprezziamo la musica perché è rilassante e rispetta i limiti orari previsti. Dall’apertura del locale è aumentata notevolmente la percezione di sicurezza. Per tutto questo esprimiamo la nostra gratitudine ai proprietari della vineria per l’impegno e la sensibilità dimostrata nei confronti del quartiere”, fanno sapere i residenti. L'amministrazione comunale sta sostenendo una maggiore centralità dei vicoli del centro storico e il servizio di pulizia, affidato a Impianti Srr, va migliorato.

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