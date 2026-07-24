Due immobili abusivi da demolire, realizzati in aree vincolate: affidati lavori per abbatterli

Già l'autorità giudiziaria aveva disposto l'abbattimento degli immobili, ormai non sanabili

Gela. Vanno demoliti perché realizzati in aree sottoposte a vincolo della soprintendenza e senza alcuna autorizzazione. Gli uffici comunali hanno individuato, attraverso affidamento diretto, l'azienda che si occuperà di abbattere sia un immobile realizzato abusivamente nell'area dell'ex scalo ferroviario, attualmente oggetto di interventi di riqualificazione, sia una struttura che nel passato fu edificata a Manfria. Già l'autorità giudiziaria aveva disposto l'abbattimento degli immobili, ormai non sanabili. Gli uffici del settore comunale lavori pubblici hanno dato seguito a procedure che vanno avanti da anni senza che fino a oggi ci fosse stato l'intervento per la demolizione. Sia la prefettura di Caltanissetta sia la procura locale continuano a monitorare con molta attenzione proprio la questione dei tanti immobili non in regola già oggetto di provvedimenti di demolizione.