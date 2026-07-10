Opposizione valuta l'operato dell'assessore Fava, toni accesi e l'ipotesi della mozione di censura

Nei prossimi giorni, si capirà meglio se potrà esserci un chiarimento definitivo oppure se il centrodestra andrà avanti verso la mozione di censura, che in ogni caso dovrà affrontare il dibattito consiliare

Gela. Un passo ufficiale non è ancora stato mosso ma una parte del centrodestra d'opposizione, rappresentato all'assise civica, sarebbe intenzionato a portare in aula consiliare una mozione di censura riguardo all'operato dell'assessore e vicesindaco Giuseppe Fava. Si tratta di una vicenda maturata negli scorsi giorni, in prossimità della celebrazione della seduta di question time. Tra le altre interrogazioni proposte, c'è stata quella, a firma della meloniana Sara Cavallo, che all'amministrazione chiedeva lumi sulle condizioni del quartiere Macchitella e più in generale sugli interventi di disinfestazione e deblattizzazione, ritenuti, allo stato, non del tutto adeguati. Posizioni analoghe sviluppate dal consigliere della Lega Antonella Di Benedetto. Considerazioni, pure politiche, che Fava avrebbe gradito poco, al punto da esternare un certo nervosismo, già prima dell'ingresso in aula. Un modus operandi che una parte dell'opposizione di centrodestra ha ritenuto fuori dai confini istituzionali. Fava, che tra le deleghe ha quelle al decoro e ai rifiuti, ha comunque risposto all'interrogazione, ricostruendo tutte le attività in corso e gli interventi condotti nei quartieri. Il suo piglio precedente pare aver lasciato il segno e l'opposizione di centrodestra sarebbe indirizzata verso una mozione di censura, così da portare la vicenda tra gli scranni. L'assessore, già a conclusione della seduta, si sarebbe scusato, cercando un chiarimento e legando l'accaduto alle tante incombenze da sostenere. Nei prossimi giorni, si capirà meglio se potrà esserci un chiarimento definitivo oppure se il centrodestra andrà avanti verso la mozione di censura, che in ogni caso dovrà affrontare il dibattito consiliare.