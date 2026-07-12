I meloniani insistono sul caso Fava, Raniolo: "È bullismo politico, sindaco ritiri deleghe"

Il vicepresidente del partito provinciale conferma la sua posizione e quella del gruppo

Gela. Il centrodestra d'opposizione non allenta la presa politica sulla vicenda che sta interessando il vicesindaco dem Giuseppe Fava, che ha alzato fin troppo i toni, per sua stessa ammissione, nei riguardi dei consiglieri FdI e della Lega, Sara Cavallo e Antonella Di Benedetto. Già il coordinamento locale meloniano ha chiesto l'intervento del sindaco, eventualmente per revocare le deleghe a Fava, che è anche consigliere comunale. Sulla stessa linea, il vicepresidente provinciale FdI Ignazio Raniolo. "Atti come quello di Fava denotano un vero e proprio bullismo politico - dice - sono tutti segnali di un nervosismo palese da parte di un'amministrazione comunale che non riesce a dare risposte ai cittadini. Con questo episodio si è travalicato ogni limite. Le istituzioni dovrebbero dare esempi e valori, soprattutto davanti alle donne, a tutela della democrazia e della civiltà". Secondo Raniolo, "anche le donne del campo progressista, seppur in maggioranza, dovrebbero indignarsi". Il vicepresidente del partito provinciale conferma la sua posizione e quella del gruppo, "simili atti non possono essere liquidati solo con le scuse ma richiedono un intervento forte del sindaco, con il ritiro delle deleghe".