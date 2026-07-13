Timpazzo, passa atto d'indirizzo: "Azzerare conferimenti dei comuni esterni"

Approvato da maggioranza e opposizione

Gela. "Timpazzo ritorni gradualmente sito comprensoriale solo per i comuni dell'ambito, azzerando quelli dei comuni esterni". È questo il punto saliente dell'atto di indirizzo finale che l'assise civica ha approvato a conclusione della seduta monotematica sul sito di conferimento. Il capogruppo civico Rosario Faraci ha letto i contenuti dell'atto. "Gela non può essere polo unico per lo smaltimento dei rifiuti siciliani - prosegue l'atto di indirizzo - servono monitoraggi complessivi su quantitativi e comuni che conferiscono e inoltre sui dati ambientali. In ogni sede ufficiale bisognerà avanzare richieste di compensazioni per il territorio". Al sindaco Terenziano Di Stefano si dà mandato di procedere, in ogni sede opportuna, allo scopo di richiedere l'azzeramento dei conferimenti da comuni esterni all'ambito. "Qualsiasi conferimento fuori ambito deciso dalla Regione o per situazioni di momentanea emergenza - conclude l'atto - andrà condiviso dagli organi istituzionali locali". Sia la maggioranza sia l'opposizione hanno votato a favore.