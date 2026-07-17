Goletta Verde certifica il mare della costa locale: "Zona torrente Rizzuto e Gattano entro i limiti"

E' un altro segnale di una qualità delle acque del mare, lungo la costa locale, che sta migliorando vistosamente. I due punti campionati nella costa locale sono tra i pochi in Sicilia a rispettare i parametri

Gela. Nel settanta per cento dei punti a mare, in Sicilia, campionati dalla campagna Goletta Verde di Legambiente, risultati fuori dai parametri per contaminazione ambientale, non rientrano quelli analizzati lungo la costa locale. Sia il tratto di mare di fronte il torrente Rizzuto sia quello presso la foce del torrente Gattano, che per anni è stato ben al di sopra delle soglie consentibili, risultano invece "entro i limiti". E' un altro segnale di una qualità delle acque del mare, lungo la costa locale, che sta migliorando vistosamente, anche per i lavori in corso sui sistemi di depurazione. Così, i punti campionati lungo la costa gelese rientrano tra i sette, in totale sull'isola, per i quali non sono state riscontrate criticità ambientali. Ormai da tempo, l'amministrazione comunale sta lavorando per arrivare a uno degli obiettivi del programma, la bandiera blu: arà necessario che la Regione completi principalmente i lavori di raddoppio del sistema di deputazione consortile, rimasti al palo ormai da diversi anni. “Il monitoraggio della costa siciliana racconta, ancora una volta, delle importanti criticità da risolvere sul fronte della depurazione – dice Tommaso Castronovo presidente Legambiente Sicilia - la fotografia scattata da Goletta Verde testimonia ancora una volta i problemi cronici alla rete di depurazione delle acque reflue. Di anno in anno le criticità aumentano, segno che le criticità non vengono affrontate dalle amministrazioni che continuano a girare la faccia per non vedere il problema. Quello che preoccupa è che molti dei campioni sono stati raccolti alle foci di fiumi e torrenti dove ci sono i depuratori, come per esempio il punto alla frazione di Marinella di Selinunte e questo è segno che non funzionano come dovrebbero. I siciliani hanno diritto ad usufruite di un mare che sia sano e ad essere informati sulla balneazione e sulla qualità delle acque. Le amministrazioni devono iniziare a mettere l’efficientamento della rete di depurazione tra le priorità, e a iniziare subito a lavorare in questo senso”.