Carabinieri sventano furto di un camion, mezzo restituito al titolare: "Li ringrazio per quello che hanno fatto"

Il furto sventato nella notte

Gela. Nella notte, nella zona di via Venezia, i carabinieri sono riusciti a sventare il furto di un camion, di proprietà del titolore di una ditta di impianti, Emanuele Cauchi. Chi ha agito aveva già preso possesso del mezzo da lavoro. Ne è scaturito un inseguimento e i militari dell'arma hanno fatto desistere i ladri. Il mezzo è stato restituito al titolare. La guardia giurata in servizio in un supermercato si è accorto dell'arrivo dei ladri, a bordo di una vettura, e ha contattato i carabinieri. "Voglio ringraziare i carabinieri per quello che hanno fatto e la guardia giurata - dice Cauchi - sono riuscito a riavere il mio mezzo. Hanno dimostrato un impegno assoluto e grande dedizione".