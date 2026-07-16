Maturità 2026: Imane Marwan conquista il 100 e lode

Imane ha raggiunto un traguardo che rappresenta motivo di orgoglio per la scuola, i docenti e la sua famiglia

Gela. Grande soddisfazione per Imane Marwan, studentessa della classe 5CL del Liceo Scientifico e Linguistico “E. Vittorini”, che ha concluso con brillantezza il proprio percorso scolastico conseguendo il prestigioso 100 e lode all’Esame di Stato 2026.

Grazie all’impegno costante, alla passione per lo studio e agli eccellenti risultati ottenuti durante il quinquennio, Imane ha raggiunto un traguardo che rappresenta motivo di orgoglio per la scuola, i docenti e la sua famiglia.

Il suo percorso proseguirà ora all’università, dove frequenterà il corso di Ingegneria Gestionale, affrontando con entusiasmo una nuova sfida formativa e professionale.

