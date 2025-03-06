Quotidiano di Gela

Maria Chiara Sciascia

Maria Chiara Sciascia

Tir urta un'abitazione di via Juvara, residenti: "Non è la prima volta, abbiamo paura"

13 maggio 2026 16:08

Al "Majorana” un incontro sul passato e il futuro dell’energia con Eniscuola

12 maggio 2026 12:27

Carcere minorile e legalità: i giovani davanti alle scelte di vita

12 maggio 2026 12:04

Pizza e cannoli: il gusto dell’ Erasmus alla Quasimodo

11 maggio 2026 12:08

L' Acrobatic Group conquista 13 medaglie ai campionati Silver tra Ragusa e Rosolini

11 maggio 2026 11:34

Carenza di sangue in città, medici e Fidas: "C'è bisogno dell'aiuto di tutti"

10 maggio 2026 08:00

“Il Maggio dei Libri” torna a Gela: incontri, laboratori e cultura alla Biblioteca Euclide

07 maggio 2026 12:38

L’ANMI di Gela in visita al sindaco Di Stefano: presentato il nuovo direttivo

07 maggio 2026 12:34

Dipendenze e conseguenze, alla Verga confronto tra scuola e forze dell’ordine

07 maggio 2026 11:38

Da Frida a Giulia: l’arte che educa e ricorda dell’ I.C. San Francesco- Capuana

06 maggio 2026 11:26

Via Pignatelli: 20 metri di strada al collasso tra buche, danni alle auto e rabbia dei commercianti

05 maggio 2026 11:02

Atletica Gela, doppio impegno tra Comiso e Milano: risultati e conferme

04 maggio 2026 12:02

Gymnastics club da applausi alla Fidda cup di Malta

04 maggio 2026 11:22

Crolla un pannello al Vittorini, lezioni in aule di fortuna

30 aprile 2026 12:09

Raccolti oltre 50 kg tra medicine e abiti: giovani volontari siciliani in missione in Burkina Faso

30 aprile 2026 12:03

Ornella della Libera incontra gli studenti dell' I.C. San Francesco - Capuana e abbatte i tabù

29 aprile 2026 12:06

IA tra i banchi, all’ I.C. Don Bosco si impara l'uso consapevole

28 aprile 2026 11:21

Niscemi, dopo il buio della frana i 50 mila della sagra per un nuovo inizio

28 aprile 2026 10:44

"Libri migranti", la lettura per l'integrazione e contro ogni forma di povertà educativa

28 aprile 2026 07:15

I Marinai d'Italia ricevuti alla capitaneria di porto, incontro con il comandante Curci

23 aprile 2026 20:13

Torna la Sagra del Carciofo: il cuore verde di Niscemi batte più forte

23 aprile 2026 11:17

La Don Bosco sul podio internazionale del teatro Ariston

23 aprile 2026 09:58

Rinnovate le cariche A.N.M.I. per il quadriennio 2026-2030

22 aprile 2026 18:00

Endometriosi: la malattia invisibile che stravolge la vita delle donne

22 aprile 2026 16:00

Gela celebra il duo Romano- Murvana, campioni europei di danze latino americano

22 aprile 2026 13:13

ANMI Day: incontro tra Capitaneria di Porto e Marinai d’Italia

22 aprile 2026 09:49

Area Urbana 9: basta promesse, i residenti chiedono interventi immediati

21 aprile 2026 12:40

Accolto in aula consiliare il baby sindaco della Quasimodo

21 aprile 2026 12:17

Boom di presenze alla Verga : in 6 mila al Salone del libro

20 aprile 2026 12:51

Toxoplasmosi, sfatiamo i miti

20 aprile 2026 11:38

Acrobatic Group da applausi: pioggia di medaglie e talento in passerella a Rosolini

20 aprile 2026 09:55

Straordinaria doppietta per la Gymnastics Club con Puccio e Caci al Campionato Regionale Individuale LC3

20 aprile 2026 09:48

Gela terra di accoglienza, l'esperienza di tre studentesse: "E' stata una vera casa per noi"

19 aprile 2026 12:25

Perdite d’acqua in via Quintino Sella: timori per la stabilità delle abitazioni

14 aprile 2026 11:06

Cinque ori e tanti podi: trionfo della Gymnastics Club ai Campionati di Ragusa

13 aprile 2026 21:00

Al via “Le Domeniche della Salute”

13 aprile 2026 10:06

Premiato in comune il bagnino eroe: salvò una ragazza dal soffocamento

09 aprile 2026 13:08

Letteratura protagonista al Salone del libro, ritorna la manifestazione culturale

08 aprile 2026 12:13

Agricoltura in crisi e risposte che tardano

07 aprile 2026 12:37

Giovani e aggregazione, a Macchitella rinasce lo Youth center

07 aprile 2026 07:15

Il Blue Day 2026 della Cooperativa Carpe Diem: un abbraccio contro stereotipi e pregiudizi

02 aprile 2026 11:41

Mons. Pennisi presenta a San Giacomo il libro “Dalla terra al cielo”

02 aprile 2026 10:28

Fede e tradizione, la Settimana Santa in città: i riti e la spiritualità, "partano dai cuori"

02 aprile 2026 07:15

“Spazio giovani”, il comune apre al dialogo con le nuove generazioni

01 aprile 2026 12:54

Giovani e violenza, la risposta della scuola

31 marzo 2026 12:35

Sacra rappresentazione di Pergusa: fede, arte e sguardo femminile nella 45ª edizione

31 marzo 2026 09:56

Con la processione delle palme iniziano le celebrazioni della settimana santa

29 marzo 2026 11:37

Gela tra spaccate e speranza: appello alla pace

28 marzo 2026 11:25

I.G. “G. Verga” alla scoperta delle istituzioni e del territorio

27 marzo 2026 11:57

Dal carcere alla corsia: donate uova di pasqua al reparto pediatrico

25 marzo 2026 11:25

Gela accoglie una reliquia di primo grado del santo Carlo Acutis

24 marzo 2026 10:40

L'atletica Gela protagonista della 31° maratona di Roma

24 marzo 2026 10:28

Argento e bronzo per le giovani promesse dell’Acrobatic Group

23 marzo 2026 12:20

Ritmica da applausi: la Gymnastics Club di Gela si distingue nella prova regionale Silver

23 marzo 2026 12:16

Formazione e prevenzione a scuola, BLSD e manovre salvavita per gli studenti della “Romagnoli”

23 marzo 2026 11:41

Viabilità a Niscemi: Cuvato chiede interventi urgenti su sp35

23 marzo 2026 11:20

La memoria di Giuseppe Tallarita, vittima di mafia: "Ricordare è un atto per il futuro"

22 marzo 2026 18:44

Giornate Fai, tour visitatori nel cuore del sito industriale Eni

21 marzo 2026 11:55

“Daiv”: arte, inclusione e nuove opportunità per le neurodivergenze

20 marzo 2026 10:06

Tre giorni di musica, arte, moda e danza in via Pisa

19 marzo 2026 19:31

Gela si tinge di giallo: un incontro per rompere il silenzio sull’endometriosi

19 marzo 2026 15:30

Giovane talento di Gela trionfa ai campionati nazionali

18 marzo 2026 21:30

Cultura e giovani a "Macchitella Lab", parte "Una poesia sospesa"

18 marzo 2026 12:35

Frana Niscemi, Anci in città: "Servono risorse subito e senza ritardi"

18 marzo 2026 12:29

Studenti niscemesi alla scoperta del passato: viaggio tra i relitti di Gela

17 marzo 2026 12:41

Cinque ori per l’ASD Acrobatic Group Gela ai Campionati a Squadre Silver FGI

16 marzo 2026 19:30

Gatto infilzato ad un palo, i volontari denunciano l’ emergenza randagi

16 marzo 2026 12:08

Dallo sport alla vita: imparare ad accettare i “no”

14 marzo 2026 12:00

"Artisticamente donna”: una mostra che celebra la creatività femminile

14 marzo 2026 10:06

Referendum 2026, la parola ai cittadini

13 marzo 2026 11:03

Alla "Romagnoli" donate due tele per l'ospedale

12 marzo 2026 10:48

Imu 2017-2020, arretrati anche ai defunti

11 marzo 2026 12:50

Orto fontanelle protagonista della giornata dei beni culturali siciliani

10 marzo 2026 11:48

Sigonella e Muos, tra allerta e timori

09 marzo 2026 11:54

L’amore per la Sicilia nel libro di Requirez presentato al liceo Eschilo

07 marzo 2026 12:52

Prevenzione dei disturbi alimentari, incontro all’I.C. Giovanni Verga

06 marzo 2026 12:51

“Marzo delle donne”: un mese di eventi dedicati all’universo femminile

06 marzo 2026 12:48

Al via il progetto “Mare Amico” per educare i giovani all’inclusività e al rispetto del mare

05 marzo 2026 20:59

All' Antidoto il teatro diventa solidarietà per Niscemi

04 marzo 2026 20:43

Dal pony alla certificazione Cambridge: il don Minozzi unisce emozioni e competenze

04 marzo 2026 11:13

1° Memorial “Giacomo Loris Rodoti”: sport e ricordo in un torneo di calcio 24 ore

04 marzo 2026 10:50

“Il mondo delle api”: a scuola una lezione di salute e sostenibilità

03 marzo 2026 13:00

Gela presenta alla ITB di Berlino il Museo dei Relitti e la Nave Greca arcaica

03 marzo 2026 11:57

“Stelle e Spicchi”: quando la pizza incontra la stella Michelin

03 marzo 2026 10:36

In Sicilia dispersione scolastica ancora sopra la media nazionale

02 marzo 2026 11:26

13 medaglie per 13 atlete , En plein di podi per l'Acrobatic group

02 marzo 2026 11:22

Niscemi, ridotta la zona rossa a100 metri, il rientro di 700 sfollati

28 febbraio 2026 10:35

Casa Grazia vola a Verona per Sol Expo 2026

27 febbraio 2026 10:59

Al via la 92ª Stagione Concertistica dell’Associazione Amici della Musica “Giuseppe Navarra”

27 febbraio 2026 10:34

“Dalla parte della scuola”: il Dipartimento Scuola del PD Sicilia incontra il territorio a Gela

27 febbraio 2026 10:33

Rosalba Marchisciana, dirigente del I.C.“Don Bosco” chiamata al Ministero per la gestione del PNRR

25 febbraio 2026 12:07

Il liceo classico Eschilo vince la gara regionale alla First Lego League

25 febbraio 2026 11:59

“Fast Heroes”, alla Capuana la formazione per piccoli superoi

24 febbraio 2026 10:22

L’Istituto Valsè elegge il primo Baby Sindaco

23 febbraio 2026 12:08

L’Asd Acrobatic Group sfiora il podio ai Campionati di Federazione

23 febbraio 2026 11:50

Lungomare, due incidenti in pochi giorni: il Comune promette interventi

23 febbraio 2026 10:43

“Museo dei relitti greci”, martedì la grande inaugurazione

21 febbraio 2026 12:34

Primi ristori a Niscemi, in pagamento 79 contributi per le famiglie

20 febbraio 2026 12:51

Studenti in rete contro bullismo e cyberbullismo: al “Vittorini” trionfa la creatività digitale

20 febbraio 2026 12:07

Studenti lanciano in volo palloncini bianchi per le 9 vittime della strada

20 febbraio 2026 11:33

Archivio

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