Maria Chiara Sciascia

Tir urta un'abitazione di via Juvara, residenti: "Non è la prima volta, abbiamo paura"
13 maggio 2026 16:08
Al "Majorana” un incontro sul passato e il futuro dell’energia con Eniscuola
12 maggio 2026 12:27
Carcere minorile e legalità: i giovani davanti alle scelte di vita
12 maggio 2026 12:04
Pizza e cannoli: il gusto dell’ Erasmus alla Quasimodo
11 maggio 2026 12:08
L' Acrobatic Group conquista 13 medaglie ai campionati Silver tra Ragusa e Rosolini
11 maggio 2026 11:34
Carenza di sangue in città, medici e Fidas: "C'è bisogno dell'aiuto di tutti"
10 maggio 2026 08:00
“Il Maggio dei Libri” torna a Gela: incontri, laboratori e cultura alla Biblioteca Euclide
07 maggio 2026 12:38
L’ANMI di Gela in visita al sindaco Di Stefano: presentato il nuovo direttivo
07 maggio 2026 12:34
Dipendenze e conseguenze, alla Verga confronto tra scuola e forze dell’ordine
07 maggio 2026 11:38
Da Frida a Giulia: l’arte che educa e ricorda dell’ I.C. San Francesco- Capuana
06 maggio 2026 11:26
Via Pignatelli: 20 metri di strada al collasso tra buche, danni alle auto e rabbia dei commercianti
05 maggio 2026 11:02
Atletica Gela, doppio impegno tra Comiso e Milano: risultati e conferme
04 maggio 2026 12:02
Gymnastics club da applausi alla Fidda cup di Malta
04 maggio 2026 11:22
Crolla un pannello al Vittorini, lezioni in aule di fortuna
30 aprile 2026 12:09
Raccolti oltre 50 kg tra medicine e abiti: giovani volontari siciliani in missione in Burkina Faso
30 aprile 2026 12:03
Ornella della Libera incontra gli studenti dell' I.C. San Francesco - Capuana e abbatte i tabù
29 aprile 2026 12:06
IA tra i banchi, all’ I.C. Don Bosco si impara l'uso consapevole
28 aprile 2026 11:21
Niscemi, dopo il buio della frana i 50 mila della sagra per un nuovo inizio
28 aprile 2026 10:44
"Libri migranti", la lettura per l'integrazione e contro ogni forma di povertà educativa
28 aprile 2026 07:15
I Marinai d'Italia ricevuti alla capitaneria di porto, incontro con il comandante Curci
23 aprile 2026 20:13
Torna la Sagra del Carciofo: il cuore verde di Niscemi batte più forte
23 aprile 2026 11:17
La Don Bosco sul podio internazionale del teatro Ariston
23 aprile 2026 09:58
Rinnovate le cariche A.N.M.I. per il quadriennio 2026-2030
22 aprile 2026 18:00
Endometriosi: la malattia invisibile che stravolge la vita delle donne
22 aprile 2026 16:00
Gela celebra il duo Romano- Murvana, campioni europei di danze latino americano
22 aprile 2026 13:13
ANMI Day: incontro tra Capitaneria di Porto e Marinai d’Italia
22 aprile 2026 09:49
Area Urbana 9: basta promesse, i residenti chiedono interventi immediati
21 aprile 2026 12:40
Accolto in aula consiliare il baby sindaco della Quasimodo
21 aprile 2026 12:17
Boom di presenze alla Verga : in 6 mila al Salone del libro
20 aprile 2026 12:51
Toxoplasmosi, sfatiamo i miti
20 aprile 2026 11:38
Acrobatic Group da applausi: pioggia di medaglie e talento in passerella a Rosolini
20 aprile 2026 09:55
Straordinaria doppietta per la Gymnastics Club con Puccio e Caci al Campionato Regionale Individuale LC3
20 aprile 2026 09:48
Gela terra di accoglienza, l'esperienza di tre studentesse: "E' stata una vera casa per noi"
19 aprile 2026 12:25
Perdite d’acqua in via Quintino Sella: timori per la stabilità delle abitazioni
14 aprile 2026 11:06
Cinque ori e tanti podi: trionfo della Gymnastics Club ai Campionati di Ragusa
13 aprile 2026 21:00
Al via “Le Domeniche della Salute”
13 aprile 2026 10:06
Premiato in comune il bagnino eroe: salvò una ragazza dal soffocamento
09 aprile 2026 13:08
Letteratura protagonista al Salone del libro, ritorna la manifestazione culturale
08 aprile 2026 12:13
Agricoltura in crisi e risposte che tardano
07 aprile 2026 12:37
Giovani e aggregazione, a Macchitella rinasce lo Youth center
07 aprile 2026 07:15
Il Blue Day 2026 della Cooperativa Carpe Diem: un abbraccio contro stereotipi e pregiudizi
02 aprile 2026 11:41
Mons. Pennisi presenta a San Giacomo il libro “Dalla terra al cielo”
02 aprile 2026 10:28
Fede e tradizione, la Settimana Santa in città: i riti e la spiritualità, "partano dai cuori"
02 aprile 2026 07:15
“Spazio giovani”, il comune apre al dialogo con le nuove generazioni
01 aprile 2026 12:54
Giovani e violenza, la risposta della scuola
31 marzo 2026 12:35
Sacra rappresentazione di Pergusa: fede, arte e sguardo femminile nella 45ª edizione
31 marzo 2026 09:56
Con la processione delle palme iniziano le celebrazioni della settimana santa
29 marzo 2026 11:37
Gela tra spaccate e speranza: appello alla pace
28 marzo 2026 11:25
I.G. “G. Verga” alla scoperta delle istituzioni e del territorio
27 marzo 2026 11:57
Dal carcere alla corsia: donate uova di pasqua al reparto pediatrico
25 marzo 2026 11:25
Gela accoglie una reliquia di primo grado del santo Carlo Acutis
24 marzo 2026 10:40
L'atletica Gela protagonista della 31° maratona di Roma
24 marzo 2026 10:28
Argento e bronzo per le giovani promesse dell’Acrobatic Group
23 marzo 2026 12:20
Ritmica da applausi: la Gymnastics Club di Gela si distingue nella prova regionale Silver
23 marzo 2026 12:16
Formazione e prevenzione a scuola, BLSD e manovre salvavita per gli studenti della “Romagnoli”
23 marzo 2026 11:41
Viabilità a Niscemi: Cuvato chiede interventi urgenti su sp35
23 marzo 2026 11:20
La memoria di Giuseppe Tallarita, vittima di mafia: "Ricordare è un atto per il futuro"
22 marzo 2026 18:44
Giornate Fai, tour visitatori nel cuore del sito industriale Eni
21 marzo 2026 11:55
“Daiv”: arte, inclusione e nuove opportunità per le neurodivergenze
20 marzo 2026 10:06
Tre giorni di musica, arte, moda e danza in via Pisa
19 marzo 2026 19:31
Gela si tinge di giallo: un incontro per rompere il silenzio sull’endometriosi
19 marzo 2026 15:30
Giovane talento di Gela trionfa ai campionati nazionali
18 marzo 2026 21:30
Cultura e giovani a "Macchitella Lab", parte "Una poesia sospesa"
18 marzo 2026 12:35
Frana Niscemi, Anci in città: "Servono risorse subito e senza ritardi"
18 marzo 2026 12:29
Studenti niscemesi alla scoperta del passato: viaggio tra i relitti di Gela
17 marzo 2026 12:41
Cinque ori per l’ASD Acrobatic Group Gela ai Campionati a Squadre Silver FGI
16 marzo 2026 19:30
Gatto infilzato ad un palo, i volontari denunciano l’ emergenza randagi
16 marzo 2026 12:08
Dallo sport alla vita: imparare ad accettare i “no”
14 marzo 2026 12:00
"Artisticamente donna”: una mostra che celebra la creatività femminile
14 marzo 2026 10:06
Referendum 2026, la parola ai cittadini
13 marzo 2026 11:03
Alla "Romagnoli" donate due tele per l'ospedale
12 marzo 2026 10:48
Imu 2017-2020, arretrati anche ai defunti
11 marzo 2026 12:50
Orto fontanelle protagonista della giornata dei beni culturali siciliani
10 marzo 2026 11:48
Sigonella e Muos, tra allerta e timori
09 marzo 2026 11:54
L’amore per la Sicilia nel libro di Requirez presentato al liceo Eschilo
07 marzo 2026 12:52
Prevenzione dei disturbi alimentari, incontro all’I.C. Giovanni Verga
06 marzo 2026 12:51
“Marzo delle donne”: un mese di eventi dedicati all’universo femminile
06 marzo 2026 12:48
Al via il progetto “Mare Amico” per educare i giovani all’inclusività e al rispetto del mare
05 marzo 2026 20:59
All' Antidoto il teatro diventa solidarietà per Niscemi
04 marzo 2026 20:43
Dal pony alla certificazione Cambridge: il don Minozzi unisce emozioni e competenze
04 marzo 2026 11:13
1° Memorial “Giacomo Loris Rodoti”: sport e ricordo in un torneo di calcio 24 ore
04 marzo 2026 10:50
“Il mondo delle api”: a scuola una lezione di salute e sostenibilità
03 marzo 2026 13:00
Gela presenta alla ITB di Berlino il Museo dei Relitti e la Nave Greca arcaica
03 marzo 2026 11:57
“Stelle e Spicchi”: quando la pizza incontra la stella Michelin
03 marzo 2026 10:36
In Sicilia dispersione scolastica ancora sopra la media nazionale
02 marzo 2026 11:26
13 medaglie per 13 atlete , En plein di podi per l'Acrobatic group
02 marzo 2026 11:22
Niscemi, ridotta la zona rossa a100 metri, il rientro di 700 sfollati
28 febbraio 2026 10:35
Casa Grazia vola a Verona per Sol Expo 2026
27 febbraio 2026 10:59
Al via la 92ª Stagione Concertistica dell’Associazione Amici della Musica “Giuseppe Navarra”
27 febbraio 2026 10:34
“Dalla parte della scuola”: il Dipartimento Scuola del PD Sicilia incontra il territorio a Gela
27 febbraio 2026 10:33
Rosalba Marchisciana, dirigente del I.C.“Don Bosco” chiamata al Ministero per la gestione del PNRR
25 febbraio 2026 12:07
Il liceo classico Eschilo vince la gara regionale alla First Lego League
25 febbraio 2026 11:59
“Fast Heroes”, alla Capuana la formazione per piccoli superoi
24 febbraio 2026 10:22
L’Istituto Valsè elegge il primo Baby Sindaco
23 febbraio 2026 12:08
L’Asd Acrobatic Group sfiora il podio ai Campionati di Federazione
23 febbraio 2026 11:50
Lungomare, due incidenti in pochi giorni: il Comune promette interventi
23 febbraio 2026 10:43
“Museo dei relitti greci”, martedì la grande inaugurazione
21 febbraio 2026 12:34
Primi ristori a Niscemi, in pagamento 79 contributi per le famiglie
20 febbraio 2026 12:51
Studenti in rete contro bullismo e cyberbullismo: al “Vittorini” trionfa la creatività digitale
20 febbraio 2026 12:07
Studenti lanciano in volo palloncini bianchi per le 9 vittime della strada
20 febbraio 2026 11:33
Archivio