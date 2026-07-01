Maturità 2026, aumenta il numero dei "bravissimi", centisti al TRED

Continua ad aumentare la rosa di studenti che hanno concluso con risultati eccellenti l’Esame di Stato 2026, confermando come impegno, costanza e passione siano la chiave del successo.

Gela. Continua ad aumentare la rosa di studenti che hanno concluso con risultati eccellenti l’Esame di Stato 2026, confermando come impegno, costanza e passione siano la chiave del successo.



Il voto di 100/100 è stato conquistato da Immanuel Caschetto, 17 anni, che ha concluso il proprio percorso scolastico con il massimo dei voti.Ancora più numerosi i diplomati che hanno ottenuto il prestigioso 100 e lode: Aurora Tuccio (17 anni), Martina Gambino (18 anni), Carlotta Gennuso (17 anni), Saida Gaccione (17 anni), Luigi Di Vita (17 anni) e Brando Alessandro (18 anni), tutti protagonisti di un percorso scolastico di altissimo livello. Tutti appartenenti al percorso del Liceo Scientifico con indirizzo TRED, acronimo di Transizione Ecologica e Digitale, un indirizzo innovativo che prepara gli studenti ad affrontare le sfide del futuro con competenze scientifiche, tecnologiche e ambientali.



Tra le eccellenze si distingue anche Bennici Giorgia Anna Maria, della classe 3ª A dell’Istituto Liceo Classico Eschilo, che ha conseguito il diploma con 100/100 e lode. Un traguardo importante che rappresenta solo il primo passo verso il suo sogno: superare i test di ammissione a Medicina e Chirurgia e intraprendere la carriera medica.



A tutti questi giovani va il plauso per gli straordinari risultati raggiunti, frutto di sacrificio, dedizione e talento, e l’augurio di un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali.