La Don Bosco sul podio internazionale del teatro Ariston

L’Istituto gelese conquista il Teatro Ariston al GEF – Festival Mondiale di Creatività nella Scuola: primo posto di categoria e secondo assoluto con “I cento passi” su Peppino Impastato

Gela. Un risultato che riempie di orgoglio l’intera comunità scolastica e il territorio: l’Istituto Comprensivo Don Bosco di Gela conquista il podio del prestigioso Teatro Ariston in occasione della 27ª edizione del GEF – Festival Mondiale di Creatività nella Scuola, tra i più importanti appuntamenti internazionali dedicati alla creatività giovanile. Alla manifestazione, che dal 1998 riunisce ogni anno studenti provenienti da oltre 50 Paesi nelle arti performative – dalla musica al teatro, dalla danza al musical – i giovani talenti gelesi hanno ottenuto risultati straordinari: primo posto nella categoria Scuole Secondarie di I grado e secondo posto assoluto nella classifica generale. Determinante è stata la scelta artistica e culturale dello spettacolo portato in scena: “I cento passi”, un intenso racconto teatrale dedicato alla figura di Peppino Impastato, simbolo della lotta alla mafia e dell’impegno civile. Gli studenti hanno saputo trasformare il palco dell’Ariston in uno spazio di memoria e riflessione, dando voce ai valori della legalità, della giustizia e della cittadinanza attiva.

A coronamento di questo importante traguardo, gli alunni sono stati ricevuti in aula consiliare e premiati dall’assessore all’istruzione Peppe Di Cristina, in un momento istituzionale che ha riconosciuto il valore educativo e sociale dell’iniziativa.