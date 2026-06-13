Gipys Donna apre e sconta al 30%: moda e grandi firme nel cuore di via Venezia

La filosofia di Gipys punta a coniugare qualità e convenienza, proponendo grandi marchi a prezzi competitivi e un assortimento costantemente aggiornato

Gela. Un nuovo punto di riferimento per lo shopping femminile apre le porte nel cuore del centro commerciale naturale di via Venezia. Gipys Donna ha inaugurato il suo nuovo punto vendita al civico 373, il primo store del marchio interamente dedicato al mondo delle donne. Con una superficie di 350 metri quadrati, il negozio propone oltre 2.000 articoli tra pelletteria, calzature, accessori, abbigliamento e linea mare, offrendo un'ampia selezione di prodotti pensati per soddisfare ogni stile ed esigenza. Sugli scaffali trovano spazio alcune delle firme più apprezzate del panorama fashion nazionale e internazionale, tra cui Pollini, Guess, Braccialini, Moschino, Trussardi, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, NeroGiardini, Armani e Liu Jo. La filosofia di Gipys punta a coniugare qualità e convenienza, proponendo grandi marchi a prezzi competitivi e un assortimento costantemente aggiornato con le ultime tendenze del momento. Non mancano le promozioni dedicate alla clientela: attualmente i nuovi arrivi sono proposti con uno sconto del 30 per cento. L'apertura di Gipys Donna rappresenta una nuova opportunità per il commercio cittadino e arricchisce ulteriormente l'offerta di via Venezia, una delle principali arterie commerciali di Gela, con uno spazio moderno dedicato esclusivamente all'universo femminile.

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