Il malore in spiaggia a Marianello e la morte: deceduta una bambina di sette anni

Il personale medico, arrivato in spiaggia, ha cercato subito di rianimarla ma le condizioni erano già gravi

Licata. Un malore l'ha colta in spiaggia, a Marianello lungo la costa licatase. I soccorsi non hanno potuto nulla per una bambina di sette anni che è deceduta durante il trasporto, in elisoccorso, verso l'ospedale “Sant'Elia” di Caltanissetta. Il personale medico, arrivato in spiaggia, ha cercato subito di rianimarla ma le condizioni erano già gravi. E' stato attivato l'elisoccorso ma la bambina, che era arrivata in spiaggia con la famiglia, da Ravanusa, è deceduta.