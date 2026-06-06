Nasce la “Scalinata dei Tucarù” contro i pregiudizi sull'autismo

Un’opera collettiva che vuole ricordare come, pur nelle differenze, siamo tutti diversamente simili.

Gela. Prende ufficialmente vita il progetto “Scalinata dei Tucarù… Work in progress",un'iniziativa artistica e solidale racchiusa sotto il potente slogan “Diversamente simili". L'obiettivo è chiaro: trasformare uno spazio urbano in un manifesto permanente di sensibilizzazione sul tema dell'autismo, utilizzando la forza espressiva dei colori e dei simboli.

L'opera è stata interamente realizzata dai ragazzi del gruppo Tucarù della Cooperativa Sociale Carpe Diem” che, con pennello alla mano e barattoli di vernice multicolor, hanno decorato i gradini imprimendo messaggi carichi di significato.

Il successo e la realizzazione di questo evento, sono stati resi possibili grazie a una sinergia virtuosa che unisce istituzioni locali, associazioni storiche del territorio e realtà filantropiche come la sezione locale della F.I.D.A.P.A e l’ordine dei cavalieri di Malta.

L'evento non rappresenta soltanto una riqualificazione artistica di un angolo di Gela, ma lancia un messaggio culturale dirompente. Gli organizzatori hanno voluto sintetizzare la filosofia alla base dell'evento con una frase che invita l'intera cittadinanza alla riflessione:"La vera inclusione inizierà quando non sarà più necessario parlare di inclusione".

La "Scalinata dei Tucarù" resta da oggi a disposizione di residenti e visitatori: non più una semplice scala, ma un monumento vivo alla neurodiversità, al rispetto e alla bellezza della condivisione.