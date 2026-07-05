Malore in spiaggia, non ce l'ha fatta il bagnante soccorso: è deceduto

L'intervento dei soccorsi non ha potuto evitare il peggio

Gela. Nonostante l'intervento dell'elisoccorso, non ce l'ha fatta un settantacinquenne. Vincenzo Giudice è stato colto da malore in spiaggia, su un tratto del lungomare. È deceduto. L'intervento dei soccorsi non ha potuto evitare il peggio. Sul posto, gli operatori sanitari, i poliziotti, la capitaneria di porto e i vigili del fuoco. Gli accertamenti sono in atto.