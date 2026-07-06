Maturità 2026, pioggia di 100 e 100 e lode in tutte le scuole superiori

Ultime interrogazioni orali ed altri centisti nelle scuole superiori di Gela. Con sogni e obiettivi già chiari sul percorso di studio futuro.

Gela. La stagione degli esami di maturità continua a regalare soddisfazioni alle scuole superiori di Gela. Si allunga l'elenco degli studenti che hanno concluso il percorso scolastico con il massimo dei voti, confermando l'elevato livello di preparazione raggiunto e premiando anni di impegno, costanza e sacrifici.

Al Liceo Scientifico "Elio Vittorini", nella classe 5ª AS, hanno conquistato il prestigioso 100/100 ben cinque studenti: Noemi Cutini, Giuseppe Giuliana, Edoardo Lombardo, Stefano Salonia e Andrea Lombardo. Un risultato che testimonia il lavoro svolto dagli studenti e dai docenti durante l'intero percorso scolastico.

Ottimi risultati anche al Liceo Classico "Eschilo", dove la 5ª C festeggia numerose eccellenze. Ludovica Romano ha concluso gli esami con 100/100 e si prepara ad affrontare il percorso universitario in Ingegneria Chimica. Hanno ottenuto il massimo dei voti anche Asia Nicolosi con 100/100, mentre Flavia Barletta e Maila Marrone hanno impreziosito il loro percorso con il prestigioso 100 e lode.

Sempre al Liceo Classico, un altro importante traguardo è stato raggiunto da Luigi Andrea Zagarini, che ha conseguito 100/100 all'esame di Stato e, parallelamente, ha superato brillantemente i test di ammissione al Politecnico di Milano, aprendo così le porte a uno dei più prestigiosi atenei italiani.

Eccellenze anche all'ITE "Morselli-Sturzo". Elisa Comandatore, della 5ª AFM, ha concluso il proprio percorso con 100 e lode e proseguirà gli studi in Economia Aziendale. Nella stessa classe, Flavia Federico ha ottenuto 100/100 e ha già scelto di continuare il proprio percorso accademico iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza.

Risultati che rappresentano motivo di orgoglio non solo per gli istituti scolastici, ma anche per le famiglie e per l'intera città. Dietro ogni voto eccellente ci sono anni di studio, dedizione e determinazione, oltre al prezioso supporto degli insegnanti che hanno accompagnato questi giovani verso uno dei primi grandi traguardi della loro vita.