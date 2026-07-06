Pensionato annegato, due giovani: "Abbiamo cercato di salvarlo ma le correnti erano troppo forti"

Si sono accorti dell'uomo in difficoltà in acqua e hanno cercato di recuperarlo

Gela. La tragedia di ieri, con la morte di un pensionato, Vincenzo Giudice, annegato in un tratto di mare sul lungomare Federico II di Svevia, nei pressi dell'area del fiume Gela, ha fatto scattare tutto il sistema dei soccorsi. Tra i primi a tentare di intervenire, due giovani che si trovavano in quella zona per pescare. Si sono accorti dell'uomo in difficoltà in acqua e hanno cercato di recuperarlo ma le correnti, in quel momento, si sono rivelate fin troppo forti. Solo successivamente il pensionato è stato portato sulla battigia ma era ormai troppo tardi. Neanche l'elisoccorso e l'arrivo delle ambulanze, insieme ai mezzi della capitaneria di porto e dei vigili del fuoco, hanno potuto evitare il peggio. L'uomo era originario di Niscemi.