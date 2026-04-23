Torna la Sagra del Carciofo: il cuore verde di Niscemi batte più forte

La Sagra del Carciofo di Niscemi si conferma così un evento capace di unire tradizione agricola, cultura e intrattenimento, valorizzando il territorio e coinvolgendo visitatori di tutte le età in un’esperienza autentica e coinvolgente.

Niscemi. La città di Niscemi si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera: la Sagra del Carciofo di Niscemi, in programma dal 23 al 26 aprile 2026. Quattro giorni ricchi di eventi tra gastronomia, cultura, spettacolo e tradizione, dedicati al celebre carciofo violetto locale, eccellenza del territorio.

Giovedì 23 aprile: inaugurazione e apertura ufficiale

La manifestazione prende il via alle ore 17.00 in Largo Mascione con la cerimonia inaugurale: saluti istituzionali, taglio del nastro e una suggestiva passeggiata lungo il percorso della sagra accompagnata da bande musicali, cortei storici e associazioni locali. Alle 17.30 aprono gli stand in Via Marconi, cuore pulsante dell’evento. Segue alle 18.00 la presentazione dei nuovi bandi agricoli regionali presso lo stand istituzionale, mentre alle 18.15 spazio all’arte con l’esposizione di Cettina Callari. Alle 18.30 doppio appuntamento: inaugurazione della mostra “Riflessi di mare” di Maurizio Russo presso la Biblioteca Comunale e attività culturali diffuse. Alle 19.00 viene presentato ufficialmente il programma, con apertura dei concorsi tematici (CarcioGusto, CarcioBouquet, CarcioBalcone e CarcioVetrina).La serata si conclude alle 20.30 in Piazza Vittorio Emanuele III con lo spettacolo teatrale “Ziti ‘ncasa”.

Venerdì 24 aprile: tradizione agricola e spettacoli

La giornata si apre alle 9.00 con il workshop “L’oro viola nelle mani dei giovani”, dedicato agli studenti e al mondo agricolo. Dalle 10.00 riaprono gli stand espositivi. Alle 11.00 spazio allo showcooking con la scuola professionale Futura, mentre nel pomeriggio (ore 15.00) si svolge il torneo di calcio allo stadio comunale. Dalle 18.00 iniziano gli appuntamenti istituzionali e culturali: accoglienza delle Pro Loco, convegno sul futuro del carciofo di Niscemi e degustazioni Slow Food. In contemporanea, alle 20.00, spettacolo di danza e degustazione guidata con Giusina Battaglia. Alle 21.00, concerto tributo a Domenico “Mimmo” Azzolina chiude la giornata.

Sabato 25 aprile: sport, cucina e grande musica

Il sabato si apre con eventi sportivi e il raduno di auto d’epoca alle 9.00. Dalle 10.00 stand aperti e protagonisti gli showcooking con Giusina Battaglia e chef locali. La giornata prosegue con degustazioni, tornei sportivi, eventi ciclistici e attività culturali, tra cui la presentazione del progetto “La Bellezza dell’accoglienza”. Alle 19.00 spettacoli di danza animano Largo Giugno, mentre alle 21.00 Piazza Vittorio Emanuele III ospita il grande concerto di solidarietà “Artisti uniti per Niscemi” con un cast d’eccezione: Mario Biondi, Luca Madonia, Sugarfree, Lello Analfino, Vincenzo Spampinato, Alessio Bondì e Salvo Piparo.

Domenica 26 aprile: gran finale tra arte, musica e premiazioni

L’ultima giornata si apre con sport, raduni e attività artistiche. Dalle 10.00 Largo Giugno ospita un evento Comics con attività per bambini, musica e cosplay. In contemporanea si svolgono estemporanee d’arte, tornei di burraco e spettacoli itineranti come i Giganti di Varapodio. Alle 11.00 vengono premiati i concorsi della sagra. Il pomeriggio è ricco di eventi: danza, fitness, mostre e premiazioni artistiche. Alle 19.00 si tiene la presentazione del libro “Nascim” di Valentina Rocca Di Noto. Gran finale musicale alle 21.00 tra Largo Giugno e Piazza Vittorio Emanuele III con spettacoli dal vivo.

La Sagra del Carciofo di Niscemi si conferma così un evento capace di unire tradizione agricola, cultura e intrattenimento, valorizzando il territorio e coinvolgendo visitatori di tutte le età in un’esperienza autentica e coinvolgente.