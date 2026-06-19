Terra d’Agavi 2026, la cultura la sua 43ª edizione
La cerimonia di premiazione si terrà il 19 giugno 2026 al Club Nautico Gela, confermando l’impegno dell’iniziativa nella valorizzazione della cultura e della letteratura italiana.
Gela. Il prestigioso Premio Letterario Nazionale “Terra d’Agavi” giunge alla sua 43ª edizione, confermandosi uno degli appuntamenti culturali più attesi del panorama letterario italiano. Promosso dal Rotary Club Gela in collaborazione con il Club Nautico Gela, il concorso valorizza la creatività, la ricerca letteraria e il dialogo tra cultura e territorio.
La cerimonia di consegna dei premi si terrà stasera alle 19.30 presso il Club Nautico Gela, in una suggestiva cornice che richiama la storia e le tradizioni del Mediterraneo.
Sotto la presidenza dell’anno rotariano 2025/26 di Francesco Giudice, il Premio continua a promuovere autori e opere di valore, offrendo un’importante occasione di incontro tra scrittori, lettori e operatori culturali italiani ed europei.
Un appuntamento che rinnova il legame tra letteratura, identità e crescita civile, nel segno della tradizione e dell’innovazione.