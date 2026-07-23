Grest Regina Pacis, il gran finale è in bici al Kig

Si chiude con il giro in bici sulla pista del KIG il Grest della parrocchia Regina Pacis che da 40 anni ”trasforma una semplice uscita in bicicletta in un autentico momento educativo.

Gela. Si è concluso con una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e della riflessione il Grest della parrocchia Regina Pacis, una delle realtà educative e aggregative più solide e significative del territorio gelese. Il tradizionale appuntamento sulla pista del KIG ha segnato il momento conclusivo del percorso estivo vissuto da centinaia di bambini e ragazzi.

Un’iniziativa che affonda le sue radici in una storia lunga oltre quarant’anni. Fu infatti don Angelo Strazzanti, insieme al direttore del CESMA Fabio Cingotti, a dare vita a quello che nel tempo è diventato il progetto “Grest che si muove in bici”, trasformando una semplice uscita in bicicletta in un autentico momento educativo.

Anche quest’anno i giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità di salire in sella ai go-kart e percorrere la pista del Mediterraneo, vivendo un’esperienza che va ben oltre l’aspetto sportivo.

Per i bambini del Grest è stata una giornata di entusiasmo, sorrisi e divertimento, trascorsa tra giri in pista, giochi e momenti di fraternità. Un’occasione per salutarsi dopo settimane intense, durante le quali il Grest di Regina Pacis ha proposto attività, laboratori, spettacoli e momenti di crescita umana e spirituale, coinvolgendo centinaia di famiglie.

Con il giro finale in bicicletta AL Kig si chiude così un’altra estate vissuta all’insegna dell’educazione, della condivisione e dei valori cristiani, confermando il Grest di Regina Pacis come una delle più belle e longeve tradizioni della città di Gela, capace di rinnovarsi ogni anno senza perdere il legame con la propria storia e con l’intuizione educativa di chi, oltre quarant’anni fa, aveva compreso come anche una semplice pedalata potesse insegnare ai più piccoli a guardare lontano