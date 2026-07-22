Quotidiano di Gela

Paura sul lungomare, donna ha rischiato di annegare per salvare i due piccoli figli

La donna è stata recuperata da un bagnante

A cura di Redazione Redazione
22 luglio 2026 17:06
Paura sul lungomare, donna ha rischiato di annegare per salvare i due piccoli figli -
Gela
Cronaca
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Gela. Una donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Ha rischiato di annegare nel tentativo di riportare a riva i due piccoli figli, a loro volta in difficoltà mentre si trovavano in mare, nella zona del pontile sbarcatoio, sul lungomare. La donna è stata recuperata da un bagnante. Sul posto sono arrivati i bagnini della Poseidon (erano in servizio Luigi Bruscia e Pietro Curella) e i militari della capitaneria di porto. Le condizioni della donna sono monitorate ed è stata trasferita in ambulanza all'ospedale “Vittorio Emanuele”.

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