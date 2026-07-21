Schianto stradale in via Generale Cascino, feriti: incidente anche in via Manzoni

Due incidenti stradali questa mattina

Gela. Diverse auto sono state coinvolte in un incidente stradale verificatosi, questa mattina, lungo un tratto di via Generale Cascino, nei pressi di un incrocio, a poca distanza dalla bioraffineria Eni. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre un anziano, rimasto incastrato nell'abitacolo di una delle automobili. Tutti i coinvolti hanno riportato traumi. Sul posto, sono arrivati gli operatori sanitari e gli agenti della polizia locale. Un altro incidente, nelle stesse ore, in via Manzoni. L'auto guidata da una donna è finita contro un suv in manovra. Proprio la donna è stata trasportata in ospedale da un'ambulanza intervenuta.