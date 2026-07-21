Auto finisce in mare, anziano aiutato a uscire: vettura recuperata

Il recupero nel tratto del porto rifugio

Gela. Una vettura, questa mattina, è finita in mare, nello specchio d'acqua del porto rifugio. Un anziano era alla guida e pare che nel tentativo di fare manovra sia finito in acqua dentro la sua automobile. Con l'aiuto di un giovane, è riuscito a uscire dalla vettura, che poi è stata recuperata dai vigili del fuoco. Sul posto, i militari della capitaneria di porto e le forze dell'ordine. Non risultano feriti.