San Cataldo, vigile del fuoco stroncato dal caldo e dalle fiamme durante il servizio

Morto durante il servizio

San Cataldo. Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto oggi dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in contrada Mimiani, a San Cataldo. Un suo collega, colto anch'egli da malore durante l'intervento, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni ed è stata necessaria l'evacuazione di diverse famiglie.

Il cordoglio della politica

"Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del vigile del fuoco del Comando provinciale di Caltanissetta, deceduto oggi a causa di un malore durante le operazioni di spegnimento di un incendio in contrada Mimiani, nel territorio di San Cataldo. Alla famiglia Marchì e ai colleghi del Corpo va la mia vicinanza in un momento di grande dolore. I vigili del fuoco svolgono ogni giorno un lavoro di coraggio e sacrificio, spesso in condizioni difficili, come dimostra anche l'intenso impegno di queste ore sul fronte degli incendi che interessano la provincia di Caltanissetta e la Regione tutta. Rinnovo alla famiglia, ai colleghi e a tutto il Corpo dei vigili del fuoco il mio cordoglio", dice il parlamentare Ars Salvatore Scuvera. "Con profondo dolore ho appreso della tragica scomparsa di un Vigile del Fuoco, avvenuta durante le operazioni di spegnimento di un incendio. A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità gelese, esprimo le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia, ai colleghi del Corpo dei Vigili del Fuoco e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ci stringiamo con commozione al loro dolore, esprimendo il nostro più profondo cordoglio e la nostra gratitudine per il coraggio, il senso del dovere e lo spirito di servizio dimostrati fino all’estremo sacrificio", spiega il sindaco Terenziano Di Stefano.

"La tragedia che oggi ha colpito il Corpo dei Vigili del Fuoco ci lascia senza parole.

Un servitore dello Stato ha perso la vita mentre svolgeva il proprio dovere, impegnato a difendere persone, abitazioni e territorio dalle fiamme che stanno devastando la nostra provincia. Alla sua famiglia, ai colleghi del Comando provinciale di Caltanissetta e a tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco esprimo il mio più profondo cordoglio e la mia sincera vicinanza. Rivolgo inoltre un pensiero al vigile del fuoco rimasto coinvolto nell’intervento, con l’augurio di una pronta guarigione. In questi giorni la Sicilia sta vivendo l’ennesima emergenza incendi. Intere comunità sono messe a rischio, il patrimonio ambientale viene devastato e, ancora una volta, donne e uomini dello Stato sono chiamati a operare in condizioni estreme per proteggere vite umane e territori. La morte di un Vigile del Fuoco non può essere archiviata come una tragica fatalità. Deve interrogare tutti noi e ricordarci che la vera sfida non è soltanto spegnere gli incendi, ma prevenirli. La prevenzione non può continuare a essere la grande assente delle politiche regionali. Servono una programmazione seria, interventi costanti sul territorio, manutenzione, pulizia delle aree a rischio, controllo, mezzi adeguati e il rafforzamento del personale impegnato nella lotta agli incendi. Ogni euro investito nella prevenzione significa meno devastazione, meno emergenze e, soprattutto, meno vite messe in pericolo. Il sacrificio di questo Vigile del Fuoco ci ricorda che dietro ogni incendio non ci sono soltanto ettari di bosco che bruciano, ma persone che rischiano e, oggi purtroppo, anche chi perde la vita per difendere quella degli altri. Alla sua famiglia, ai suoi colleghi e a tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco va il nostro abbraccio più sincero. La Sicilia non dimenticherà il suo sacrificio", dice il dirigente regionale "Controcorrente" Miguel Donegani.

Si stringe alla famiglia la pubblica assistenza Procivis. "La Pubblica Assistenza ProCivis esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del vigile del fuoco del Comando provinciale di Caltanissetta, deceduto oggi mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio in contrada Mimiani, nel territorio di San Cataldo. Alla famiglia , ai colleghi e a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco rivolgiamo la nostra più sentita vicinanza in questo momento di grande dolore. La perdita di un servitore dello Stato, impegnato nella tutela della vita, dell'ambiente e della sicurezza della collettività, colpisce profondamente tutta la comunità del volontariato di protezione civile. Condividiamo il dolore dei colleghi e rendiamo omaggio al coraggio, alla dedizione e allo spirito di servizio che ogni giorno contraddistinguono l'operato dei Vigili del Fuoco. Alla famiglia, ai colleghi e a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco rinnoviamo le nostre più sincere condoglianze".