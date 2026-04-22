Rinnovate le cariche A.N.M.I. per il quadriennio 2026-2030

Alla guida del gruppo è stato confermato Orazio Sciascia, che ricoprirà il ruolo di Presidente di Gruppo.

Gela. Si è concluso il processo di rinnovo degli organi e delle cariche sociali del Gruppo A.N.M.I. (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) di Gela per il quadriennio 2026-2030. A seguito della ratifica, sono stati ufficialmente nominati i nuovi membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci. Alla guida del gruppo è stato confermato Orazio Sciascia, che ricoprirà il ruolo di Presidente di Gruppo. Al suo fianco, Luigi Nicosia assume l’incarico di Vice Presidente. Completano il Consiglio Direttivo i consiglieri Vincenzo Bonfante, Salvatore Ferlante e Rocco Lipari. Giacomo Romano è stato designato Consigliere rappresentante dei Soci Aggregati. Per quanto riguarda l’organo di controllo, Benedetto Gilberto è stato nominato Presidente del Collegio dei Sindaci. I sindaci effettivi saranno Francesco Famà e Roberto Carfi, mentre Domenico Ferrera e Sergio G. Incorvaia ricopriranno il ruolo di sindaci supplenti. Nel documento ufficiale, la Presidenza Nazionale ha espresso i propri auguri di buon lavoro ai neoeletti, sottolineando al contempo che i soci non eletti ma votati manterranno la loro posizione in graduatoria come “primi non eletti”, pronti a subentrare in caso di eventuali vacanze nel corso del quadriennio. Particolare apprezzamento è stato inoltre rivolto al Gruppo A.N.M.I. di Gela per la completezza, la linearità e la chiarezza della documentazione presentata, nonché per la corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari vigenti. La ratifica segna l’inizio ufficiale del nuovo mandato, che guiderà il gruppo locale dell’associazione nei prossimi quattro anni, nel solco della tradizione e dei valori della marineria ital