Santa Rita da Cascia, al via i festeggiamenti 2026 nella Chiesa Sant’Agostino

Durante tutti i giorni della festa, dopo ogni celebrazione eucaristica, si terranno la benedizione delle rose e la venerazione della reliquia di Santa Rita da Cascia.

Gela. La comunità della Chiesa Sant’Agostino di Gela si prepara a vivere con grande devozione i festeggiamenti in onore di Santa Rita da Cascia, in programma dal 19 al 22 maggio 2026. Un ricco calendario di celebrazioni religiose, momenti di preghiera e appuntamenti tradizionali accompagnerà i fedeli durante i giorni dedicati alla “Santa delle cause impossibili”.

Le celebrazioni prenderanno il via martedì 19 maggio con l’inizio del triduo in onore di Santa Rita. La giornata sarà scandita dalla celebrazione eucaristica mattutina, dallo scampanio festoso con sparo dei colpi a cannone e dalla recita del Santo Rosario e delle litanie dedicate alla Santa. In serata spazio anche all’adorazione eucaristica carismatica.

Mercoledì 20 maggio proseguiranno gli appuntamenti liturgici con la celebrazione eucaristica per tutti i figli in Cielo e la vestizione dei nuovi ministranti, momento particolarmente significativo per la comunità parrocchiale.

Giovedì 21 maggio si terrà invece la celebrazione del Transito di Santa Rita, insieme all’ammissione dei nuovi membri della Pia Unione Primaria di Santa Rita. Anche in questa giornata non mancheranno Rosario, litanie e celebrazioni eucaristiche.

Il momento centrale dei festeggiamenti sarà venerdì 22 maggio, giornata dedicata alla Festa di Santa Rita da Cascia. Fin dal mattino saranno celebrate numerose Sante Messe. A mezzogiorno è prevista la supplica in onore della Santa, mentre nel pomeriggio si svolgeranno lo scampanio festoso e la presentazione dei bambini.

Alle ore 19 si terrà la solenne celebrazione eucaristica in Piazza Sant’Agostino, presieduta da mons. Antonino Rivoli, Vicario Generale della Diocesi di Piazza Armerina. Al termine della funzione religiosa avrà luogo la breve processione del simulacro di Santa Rita.

La serata conclusiva sarà arricchita da uno spettacolo pirotecnico e dal sorteggio di beneficenza previsto alle ore 21.

Durante tutti i giorni della festa, dopo ogni celebrazione eucaristica, si terranno la benedizione delle rose e la venerazione della reliquia di Santa Rita da Cascia. Le meditazioni saranno dettate da suor Maria Goretti, fondatrice delle Serve di Gesù Povero di Trapani.

Un appuntamento molto atteso dalla città di Gela, che ogni anno rinnova con fede e partecipazione la devozione verso Santa Rita.