Sequestrati a Gela 3,5 chili di droga in un garage del centro storico: arrestato 25enne

Nel garage del centro storico la polizia ha rinvenuto una valigia contenente due buste di marijuana per un peso complessivo di 1,9 chilogrammi e 18 panetti di hashish del peso totale di 1,6 chilogrammmi-

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Gela. Tre chili e mezzo di sostanze stupefacenti nascosti all’interno di un garage apparentemente abbandonato nel centro storico di Gela. È quanto ha scoperto la Polizia di Stato, che ha arrestato un giovane di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza nell’ambito di mirati servizi di contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti. Il blitz è scattato dopo alcuni giorni di osservazione durante i quali i poliziotti avevano notato il venticinquenne entrare più volte nel garage, chiuso da un pesante catenaccio, e uscirne dopo una breve permanenza.

Le indagini avevano inoltre confermato i sospetti degli investigatori, secondo cui il giovane sarebbe stato coinvolto nell’attività di spaccio.

La perquisizione effettuata nella sua abitazione non ha dato esito, ma nel garage gli agenti hanno rinvenuto una valigia contenente due buste di marijuana per un peso complessivo di 1,9 chilogrammi e 18 panetti di hashish del peso totale di 1,6 chilogrammi.

Alla luce dell’ingente quantitativo di droga sequestrato, il 25enne è stato arrestato in flagranza di reato e trasferito nel carcere di Gela, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nella mattinata di sabato il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.