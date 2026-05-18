Area 2, installate nuove ringhiere in città

Ieri mattina sono state installate le nuove ringhiere passamani in Piazza San Giacomo e in via XXIV Maggio

Gela. Continua anche di domenica l’impegno del Comitato di Quartiere Area 2 per il miglioramento del territorio cittadino. Ieri mattina sono state installate le nuove ringhiere passamani in Piazza San Giacomo e in via XXIV Maggio, interventi richiesti dal comitato durante un incontro con il sindaco. Il primo cittadino ha accolto immediatamente la proposta, attivando l’iter necessario per la realizzazione delle opere, considerate importanti per la sicurezza e la fruibilità delle aree interessate.

Il Comitato Area 2 ha voluto ringraziare il sindaco Terenziano di Stefano e l’amministrazione comunale per la collaborazione dimostrata, oltre alla Ghelas Multiservizi che ha seguito gli interventi con professionalità e disponibilità.

“Continua il nostro impegno affinché la nostra area sia sempre più bella e a misura di cittadino”, fanno sapere dal comitato, confermando la volontà di proseguire con nuove iniziative dedicate al decoro urbano e ai servizi per i residenti.